У Львові відбудеться ІІ Львівський безпековий форум

Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про затвердження порядку проведення та фінансування ІІ Львівського безпекового форуму». Провідною темою цьогорічного Львівського безпекового форуму, що відбудеться 24−26 жовтня у Львові, буде «Економіка війни чи війна економік».

«Це вже другий Безпековий форум, який буде відбуватись у Львові, де будуть обговорюватись питання безпеки у світі, в Європі, і звичайно в Україні», — наголосив директор КУ «Інститут міста» Олександр Кобзарев.

«Залежність, взаємозалежність та незалежність країн — загроза чи виклик для сучасного світового безпекового порядку. Економічні відносини з агресором і спільниками — гра на перемогу чи поразку? Як не продати незалежність в обмін на іноземні інвестиції?» — саме про це дискутуватимуть учасники форуму.

У ГО «Інститут Просвіти», яка є організатором Львівського Безпекового Форуму, зазначають: спікерами форуму стануть провідні експерти з більш, ніж 10 країн світу, а саме: Грузії, Естонії, Молдови, Польщі, Німеччини, США, Канади та тощо.

Організатори форуму — ГО «Інститут Просвіти», Український Католицький Університет, «Інститут міста» та Львівська міська рада.