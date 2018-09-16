У Львові нагородили переможців студентського ідеатону

Учора, 15 вересня, завершився Форум електронного врядування 451Е. У межах Форуму відбулось нагородження переможців студентського ідеатону, який відбувся 10−11 вересня.

Переможцями ідеатону стала команда «Ананас» зі своїм проектом «Any Art», основною ідеєю якого була заміна надписів вульгарних картинок на будівлях та стінах міста на кольорові сучасні цікаві малюнки.

«Наш додаток працює таким чином: ми розділили користувачів на три типи. Перший — це звичайні користувачі, мешканці, яких турбує вигляд нашого міста, і вони хочуть бачити його, як справді культурну столицю України. Другий — це художники, які шукають простір для мистецтва і хочуть поділитися з нами частинкою себе. Третій — це адміністрації, які маю за обов’язок розвивати наше місто”, – розповіли творці проекту «Any Art».

Спершу користувач фотографує місце, яке він хоче змінити та подає його на карту зі своїм коментарем. Згодом на цю карту заходить художник, обираючи мітку, завантажує на неї свій скетч. Потім користувачі голосують і обирають найкращі малюнки. Звичайно люди бувають різні, і кожен скетч проходить певні етапи верифікації. Спершу його підтверджують голова ОСББ, бо не всі мешканці хочуть бачити графіті на своєму домі. Далі вже безпосередньо Львівська міська рада обирає, який саме скетч, який саме малюнок можна намалювати. Також буде перевірятися, чи будинок не входить в історичну спадщину ЮНЕСКО. Після цього художник реалізовує свій скетч на певному об’єкті, вказуючи свій підпис. І для заохочення, під підписом художника, буде зазначено ім’я людини, яка надіслала фотографію.

Отож, будь-яка фізична особа або підприємець має можливість додати на карту свою власну мітку не для переробки, не для перемалювання, просто для того, щоб художники на цьому місці змогли просто втілити думки замовника в реальність.

Нагадаємо, ідеатон — це захід для опрацювання вдалих ідей, які вирішують конкретні проблеми міста. Львівський ідеатон відбувався з попередньо відібраними командами в форматі інтенсивів із експертами (від посадовців, юристів до дизайнерів та ІТ-фахівців). За допомогою таких менторів кожна команда могла повністю розробити свій проект вирішення соціально-важливої проблеми міста. На все учасники мали 48 годин інтенсивної роботи.