Сьогодні відзначаємо Міжнародний день охорони озонового шару

Міжнародний день охорони озонового шару Генеральна Асамблея проголосила 16 вересня 1994 року. Його відзначають у пам’ять про цей день 1987 року, коли було підписано Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар. Державам пропонують присвятити цей день пропаганді діяльності відповідно до завдань протоколу та поправок до нього.

Озоновий шар є вразливим шаром газу, який захищає Землю від шкідливого спектру сонячних променів і сприяє збереженню життя на планеті. Поетапна відмова від регульованого використання речовин, що руйнують озоновий шар, та скорочення такого використання сприяють охороні озонового шару в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь. Окрім того, таке скорочення робить суттєвий внесок у зусилля, що їх здійснюють у глобальних масштабах для вирішення проблеми зміни клімату. Отже, завдяки Монреальському протоколу забезпечують захист здоров’я людини та екосистем унаслідок скорочення впливу на Землю шкідливого ультрафіолетового опромінення.

У підсумку узгоджених заходів на міжнародному рівні озоновий шар відновлюється, як очікують, цей процес буде завершено до середини століття. Крім того, реалізація Монреальського протоколу дозволила значно пом’якшити наслідки зміни клімату шляхом скорочення використання речовин, що руйнують озон. А це, своєю чергою, дозволило не допустити викиду в атмосферу близько 135 мільярдів тонн двоокису вуглецю.

За матеріалами un.org