ООС: доба минула без втрат

Минулої доби бойовики 28 разів порушили режим тиші, 6 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли позиції ОС, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 16 вересня.

“Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах н.п. Кримське, Новотошківське, Південне, Новгородське, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине”, – заявили у штабі.

Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Із мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції ОС біля н.п. Новолуганське, Гнутове, Водяне та Лебединське.

“Опорні пункти наших військ біля Гнутового противник також двічі обстріляв із міномету 120-го калібру. З озброєння БМП-1 були обстріляні позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське та Гнутове”, – наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, 5 бойовиків знищено та 1 поранено.

“Від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції ОС. 3 обстріли зафіксовано на Донецькому напрямку поблизу Опитного та Мар’їнки, 1 – на Маріупольському напрямку в районі н.п. Водяне.

В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, – йдеться у звіті.

Втрат серед українських військових немає.