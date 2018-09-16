На Пустомитівщині у потрійному ДТП потерпіло 6 осіб

Учора, 15 вересня, о 15:30 поблизу с. Чишки, Пустомитівського району у результаті зіткнення двох автомобілів травмувалися шестеро осіб.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, на автодорозі ”Київ-Чоп” водій автомобіля ”Volkswagen Golf”, 32-річний мешканець смт Нові Стрілища Жидачівського району, не дотримався безпечної дистанції та здійснив попутне зіткнення із автомобілем ”BMW 560L” під керуванням 48-літнього мешканця м. Вінниця.

Після удару ”BMW 560L” виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв зіткнення з ”Audi A4”, яким керував 27-річний мешканець с. Семенівка Пустомитівського району.

Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження:

– пасажир автомобіля ”BMW 560L”, мешканець м. Вінниця 2014 року народження (дитина), госпіталізовано до МДКЛ із діагнозом: закритий перелом правої гомілки;

– пасажир автомобіля ”BMW 560L”, мешканець м. Вінниця 2016 року народження (дитина), госпіталізовано до МДКЛ із діагнозом: ЗЧМТ, перелом нижньої щелепи, рвана рана нижньої щелепи;

– пасажир автомобіля ”BMW 560L”, мешканка м. Вінниця 1977 року народження, госпіталізована в ТП №2 із діагнозом: забій грудної клітки, забій поперекового відділу хребта, тупа травма живота;

– водій автомобіля ”Audi A4” госпіталізовано в ТП №2 із діагнозом: закритий перелом правої гомілки в нижній третині;

– пасажир автомобіля ”Volkswagen Golf”, мешканка смт. Нові Стрілища Жидачівського району 1991 року народження, із діагнозом: ЗЧМТ, забійна рана лівої надбрівної ділянки. Після надання первинної медичної допомоги відпущена по місцю проживання;

– водій автомобіля ”BMW 560L” із діагнозом: скальпована рана лобної частини голови – від госпіталізації відмовився.

Обставини події встановлюються.