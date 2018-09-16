На Миколаївщині горіло авто

Учора, 15 вересня, о 20:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Тростянець Миколаївського району в автомобілі «ГАЗ-66».

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, на місце події негайно був направлений пожежно-рятувальний підрозділ 19 ДПРЧ м. Миколаїв . Пожежу локалізували о 20:29 та ліквідували о 20:33. Вогнем знищено моторний відсік, пошкоджено панель приладів.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.