На Львівщині вилучили арсенал зброї

Працівники Старосамбірського відділення поліції 14 вересня під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 51-річного мешканця одного із сіл району виявили предмети, схожі на карабін системи «Браунінг», пневматичну гвинтівку, нарізну рушницю марки «ІЖ-17» з прицілом та глушником, набої, штик-ніж і два вибухові пакети.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, виявлений «арсенал» вилучено та скеровано на експертне дослідження.