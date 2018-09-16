“Це уже не перший наш забіг”, – мама хлопчика з ДЦП про “Львівську десятку”

Більше тисячі людей бігли у Львові 10 кілометрів. Як це було?

Випробувати свої сили на чемпіонаті України з бігу на 10 км «Run the World. Львівська десятка» зголосились більше тисячі учасників. Місто прийняло чемпіонат уже вп’яте.

На відміну від більшості львівських пробігів та напівмарафонів, маршрут пролягав за межами центральної частини міста: просп. Свободи (біля Оперного) – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. В. Липинського – просп. Чорновола – пл. Різні – просп. Свободи.

Цього року важливою була благодійна складова заходу. Частину коштів, отриманих від учасників та партнерів спрямують на потреби ендопротезування нижніх кінцівок у дітей зі злоякісними пухлинами опорно-рухової системи.

Такі операції проводять у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, який надає високоспеціалізовану допомогу дітям та підліткам із гострими та хронічними захворюваннями.

Як писала «Львівська газета» раніше, учасники «Львівської десятки» допоможуть онкохворим діткам.

Разом з аматорами бігли професіональні легкоатлети, які брали участь в Чемпіонаті України з бігу по шосе на 10 км.

Хтось біг всією родиною, хтось з собакою чи з дитиною на руках. Однак, особливу відзнаку від організаторів отримала сім’я з Луцька.

«Ми зазвичай бігаємо з чоловіком Володимиром і сином Олександром, йому 16 років і він з дитинства хворий на ДЦП, – розповідає учасниця змагань Галина Улаєва. – Він мало що може, але все розуміє, йому подобається з нами бігати. Ми не хочемо, щоб він лежав вдома. Ми разом зі сином активно живемо. І цим хочемо показати батькам таких дітей, що цей діагноз не вирок, з ним можна жити. Це уже не перший наш забіг. Бігли в Києві 10 км, у Луцьку десятку, брали участь у забігу у вишиванках у Рівно».

Кожен фінішер дистанції на 10 км отримав медаль з унікальним дизайном, а переможці забігу «Run the World. Львівська десятка» в абсолютній першості з 1 по 3 місце серед чоловіків і жінок – кубки, дипломи та грошові призи.

Кубками нагородили і найстарших учасників змагань серед жінок і чоловіків, які подолали дистанцію у визначений ліміт часу.

Результати змагань можна побачити за посиланням https://timingevents.com/ua/results/218

Фото: Ольга Стоноженко