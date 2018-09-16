Бойовики тримають понад 20 “Градів” поблизу Луганська

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 21 систему залпового вогню “Град” недалеко від окупованого проросійськими бойовиками Луганська.

Як повідомили у місії ОБСЄ, зберігання озброєння, забороненого Мінськими угодами в порушення ліній відведення, було зафіксовано 12 вересня за допомогою безпілотника ОБСЄ, – пише “Українська правда”

Зокрема, 14 систем БМ-21 “Град” (122 мм) були зафіксовані поблизу н.п.Кришталевий (колишній Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська), ще 7 – недалеко від н.п. Міусинськ (62 км на північний захід від Луганська).

“За межами ліній відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння безпілотник виявив 1 танк (невстановленого типу), 23 буксирувані гаубиці (чотири 2А36 “Гіацинт-Б”, 152 мм, 4 Д-30 “Лягушка”, 122 мм, 15 “Мста-Б”, 152 мм), 10 самохідних гаубиць (2С1 “Гвоздика”, 122 мм) поблизу Кришталевого, а також 15 танків (невстановленого типу), 10 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і 4 зенітних ракетних комплекси (9K35 “Стріла”-10) біля Міусинська”, – повідомили в ОБСЄ.

Разом з тим у місії зазначили, що у підконтрольних Україні районах спостерігачі зафіксували 8 РСЗВ (БМ-21), що стояли біля н.п.Малинівка (82 км на північ від Донецька) в порушення ліній відведення.

“За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння у підконтрольних уряду районах команда ОБСЄ бачила 4 РСЗО (БМ-21) біля н.п.Рівнопіль (86 км на захід від Донецька)”, – йдеться у звіті місії.