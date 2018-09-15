Завтра у Львові відбудеться третій фестиваль «Вітер На-Дії»

Завтра, 16 вересня, у Центрі митрополита Андрея Шептицького (УКУ) відбудеться третій всеукраїнський фестиваль “Вітер На-Дії”.

Організатором Фестивалю є Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ разом з Українським католицьким університетом за підтримки Львівської облдержадміністрації.

Фестиваль розпочнеться Літургією у храмі Святої Софії – Премудрості Божої, а завершиться масштабним вечірнім концертом за участі гуртів “PopryVse”, “Беz Обмежень” і “Kerygma Project”.

На території Центру Шептицького будуть діяти тематичні майданчики: духовний, музичний, інтелектуальний та мистецький. Учасники матимуть змогу дізнатися від успішних стартаперів про їхні злети і падіння, від найвідоміших мандрівників про те, як світ змінює їх, а вони світ, розкрити для себе таємниці великої політики, а також про те, як реально поєднувати кар’єру та сім’ю. Окрім цього, безліч майстер-класів, квести та духовних розмов.