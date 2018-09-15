У Жовкві відбудуться Дні європейської спадщини (програма)

Із 16 вересня у Жовкві стартують Дні європейської спадщини, які відбуваються щовересня у країнах, що приєдналися до Європейської культурної конвенції.

В ці дні відчиняються двері зазвичай закритих чи маловідомих пам’яток, щоб привернути увагу громадськості до їх історичної та архітектурної цінності. Цьогоріч Державний історико-архітектурний заповідник у Жовкві запрошує дізнатись багату історію та культурну спадщину Жовківщини.

Локація заходів: територія Жовківського замку, пл. Вічева, 2.

Організатор: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква

Програма:

16 вересня, День української культури:

13:00-16:00 год –майстер-класи «Виготовлення іграшки з сіна» від Майстерні сіномотання «Вухата сова» (майстриня Галина Данило (Кудлак).

13:00-16:00 год –майстер-класи «Виготовлення прикрас з натурального каменю та скла» від Світлани Майстрині (HandmadejewelryfromSvitlana).

На майстер-класи обов’язкова попередня реєстрація, тел: 068-335-73-46.

14:30 год – лекція-презентація «Шляхами дерев’яної сакральної архітектури»;

15:00 год – концертна програма від викладачів Жовківської дитячої школи мистецтв;

15:30 год – частування варениками та узваром – традиційною їжею українців;

16:00-19:00 год – тематична екскурсія «Шляхами дерев’яної сакральної архітектури Жовківщини» повідає історію одних з найстаріших сакральних пам`яток Жовківщини:

– церква Св. арх. Михаїла (1508 р.) в Старій Скваряві;

– церква Св. Трійці (1720 р.) в Жовкві;

– церква Різдва Пресвятої Богородиці (1705 р.) в Жовкві (Винники);

– церква Св. арх. Михаїла (1598 р.) у Волі-Висоцькій;

– церква Зішестя Св. Духа (1502 р.) в с. Потелич.

Попередня реєстрація обов’язкова, тел: 068-335-73-46.

23 вересня, День єврейської культури 15:00 год.:

концертна програма від Вокального ансамблю «Шейне-Мейделах»;

частування традиційною єврейською їжею.

27 вересня, День польської культури 15:00 год.:

– презентація діяльності Суботньої Школи Польської Мови при Делегатурі Згромадження Сестер св. Домініка в Жовкві;

– презентація діяльності ГО «Жовківський районний осередок польської культури» (Олена Заверуха, голова -осередку);

– лекція «Стосунки між українськими та польськими студентами Львівського університету Яна Казімєжа (ЛНУ ім. Івана Франка) в міжвоєнний період» (Ева Буковска-Марчак, доктор історичних наук);

презентація діяльності, народний фольклор та конкурси від викладачів та вихованців Жовківського районного центру дитячої та юнацької творчості;

-частування традиційною їжею поляків – бігосом, хрустами та пончиками.