У Львові обстежують технічний стан мостів

У Львові 12 із 18 шляхопроводів потребують обстеження технічного стану, на що цьогоріч виділено 600 тис. грн. із міського бюджету.

Як зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк, відповідні висновки щодо потреби у капітальному ремонті окремих мостів очікують отримати вже до кінця вересня.

За словами посадовця, місто уже має висновки щодо 6 шляхопроводів, обстеження стану яких напередодні замовили районні адміністрації. Так, 2 із них — на вул. Сихівській та на вул. Хмельницького при в’їзді до міста — потребують ремонту, а 4 — на вул. Хуторівці, Городоцькій, 166, Левандівській та на просп. Червоної Калини — наразі у задовільному стані. Ще 3 мости на території міста — у хорошому стані. Йдеться, зокрема, про новозбудований сихівський міст. Однак, їх також обстежать, лише — у другу чергу.

«Не враховуючи 6 мостів, які були обстежені напередодні, залишилось ще 12, які також потрібно оглянути. На це з цьогорічного міського бюджету виділено 600 тис. грн. Проведено тендер і укладено угоду з проектною організацією. Зараз ми, зокрема, обстежуємо 6 мостів: на вулицях Сяйво, Кульпарківській, Стрийській, Любінській, Княгині Ольги та на перехресті Княгині Ольги — Володимира Великого. Огляд ще 4 шляхопроводів заплановано на найближчий час: на вул. Шевченка, Городоцькій тощо», — зазначила Ірина Маруняк.

Вона також додала, що після отримання відповідних висновків щодо технічного стану мостів місто зможе сформувати титульний список, аби передбачити кошти — спочатку на роботи з першочергового ремонту, опісля — на поточний ремонт. «Також у висновках будуть рекомендації для балансоутримувачів — районних адміністрацій — щодо того, що потрібно робити, аби не допускати до руйнування мостів», — додала Ірина Маруняк.

Щодо шляхопроводів, які, згідно з висновками, потребуватимуть капремонту, місто замовлятиме виготовлення проектно-кошторисної документації уже наступного року. Розпочинатимуть із тих мостів, які є у найгіршому стані.