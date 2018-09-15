Триває реєстрація на Всеукраїнський щорічний Форум ОСББ у Львові

Зголоситися до участі у Форумі можна до 17 вересня

До 17 вересня триває реєстрація на важливу подію року у сфері житлово-комунального господарства України — Всеукраїнський щорічний Форум ОСББ у Львові, який організовують Львівська міська рада та КУ «Інститут міста».

Всеукраїнський форум ОСББ у Львові — це важлива подія року у сфері житлово-комунального господарства України. Щороку форум у Львові стає територією для обговорення сучасних бізнес-тенденцій в сфері енергоефективності, питань ефективної взаємодії бізнесу та влади в управлінні житловою нерухомістю, лобіювання інтересів голів ОСББ та асоціацій зі всієї України в розробці та підготовці законодавчих проектів.

Цього року для обговорення проблем та актуальних питань запрошено більше керівників новостворених та вже успішних ОСББ та Асоціацій ОСББ зі всіх областей України.

Учасниками панельних дискусій будуть представники влади Львова, очільники відділів та управлінь житлового господарства обласних центрів, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міжнародних організацій та громадського сектору.

Реєстрація на форум тут: goo.gl/forms/kSJD2zLIqjQVNtEF3,

Кількість місць обмежена, організатори не покривають витрати учасників на проживання та доїзд.