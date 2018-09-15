Спустили на воду новий десантний катер “Кентавр”

"Кентавр" має дві пускові установки 80-мм реактивної системи залпового вогню, два бойових модулі з кулеметами калібром 12,7 мм та 40 мм гранатомет

У столиці України спустили на воду новий десантно-штурмовий катер “Кентавр”, призначений для патрулювання на морі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначили в Українському мілітарному порталі, “Кентаврів” будували на заводі “Кузня на Рибальському” у Києві.

Катер розроблявся на базі малих броньованих артилерійських катерів проекту 58155 “Гюрза-М”.

“Кентавр” також призначений для посилення охорони українського кордону в акваторіях Чорного та Азовському морів.

“Кентавр” має на озброєнні дві пускові установки 80-мм реактивної системи залпового вогню, два бойових модулі з кулеметами калібром 12,7 мм та 40 мм гранатометом.

Водотоннажність “Кентавра” 47 тонн, найбільша довжина – 24,3 м, найбільша ширина – 4,8 м, максимальна швидкість – до 50 вуз.

Екіпаж катера складається з п’яти осіб, а в десантному відсіку поміститься 32 військовослужбовці.