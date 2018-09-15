Сьогодні в Україні – День фармацевта

Свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента України «Про День фармацевтичного працівника» від 7 вересня 1999 року.

Напередодні свята працівників фармацевтичної галузі привітали з професійним святом і у Львові. Урочисті заходи відбулись в Аптеці-музеї «Під чорним орлом».

Зокрема, за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі м. Львова три подяки від громади міста отримали: завідувач ТзОВ «Аптека № 43» м. Львова Мирослав Мархевка, завідувач ТзОВ «Аптека № 44» м. Львова Іван Худзік та виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації Неля Бик.