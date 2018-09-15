На Жовківщині завершили реставрацію 226 могил воїнів УГА

Незабаром буде змонтовано і великий хрест

На кладовищі в м. Жовква, що на вул. Я. Мудрого завершили роботи з реставрації 226 могил воїнів УГА.

Зокрема вже підготували фундамент під місце монтування великого хреста.

Також виготовили меморіально-інформаційні таблиці у межах реалізації проекту «Відновлені імена героїв», які будуть встановлені в населених пунктах району.

Нагадаємо, на Пустомитівщині тривають роботи над встановленням Меморіального комплексу до 100–річчя ЗУНР.