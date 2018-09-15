На Львівщині триває посівна кампанія озимих культур

У сільськогосподарських підприємствах області посіяли ріпака озимого на площі – 53,1 тис га (96,9 % до прогнозу), озимих зернових – 15,4 тис га (13,2 % до прогнозу), в тому числі пшениці озимої – 9,7 тис га (10,6 % до прогнозу); ячменю озимого – 5,3 тис га (23,3 % до прогнозу); жита озимого 0,4 тис га (21 % до прогнозу).

Паралельно з сівбою озимих триває збирання пізніх зернових, технічних культур, картоплі та овочів. У сільськогосподарських підприємствах зібрано гречки – 1,4 тис га (34,6 %); соняшника – 11,6 тис га (34,8 %), сої – 1,3 тис га (2,5 %).

У Кам’янка-Бузькому, Радехівському, Сокальському районах господарства приступили до викопки цукрових буряків і розпочав роботу цукровий завод ТзОВ «Радехівський цукор».