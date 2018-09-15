Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму запрошує на День відкритих дверей
У програмі - активні розваги, майстер-класи
У неділю, 16 вересня, у Стрийському парку Львівський обласний центр туризму і краєзнавства спільно із Львівським обласним центром еколого-натуралістичної творчості проведуть для дошкільнят, учнів, вихованців гуртків закладів позашкільної освіти, батьків і педагогів на День відкритих дверей.
На гостей чекають:
– квест «Тарзанка» (вікторини, лазанки, туристські перешкоди, екологічні загадки);
безліч різноманітних майстер-класів та туристсько-краєзнавчих станцій;
– проект «Еко-сумка»;
– майстер-класи із бісероплетіння, розмальовування яворівської забавки, виготовлення квітів з гофрованого паперу;
– огляд еколого-освітньої виставки «Планета ЗОО».