Дрогобич готується відзначити День міста (програма)

У Дрогобичі готуються урочисто відзначити 927-ий День народження міста. Святкування заплановані на 21 вересня.

Традиційно заходи з відзначення Дня Дрогобича відбувалися на центральній площі міста, та цьогоріч через проведення реконструкції площі Ринок святкування проходитимуть а площі Замкова гора, у дворику Ратуші, вул. Ковальській і на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Отож, 21 вересня, у День Різдва Пресвятої Богородиці, у храмах міста відбудуться святкові літургії. Опісля у центральній частині міста на вище вказаних майданчиках відбуватимуться святкові заходи.

На площі Замкова гора, за умови сприятливої погоди, заплановано виступи за участю художніх та місцевих молодіжних колективів. Також на цій локації з 14:00 до 15:00 відбуватиметься театралізована вистава про відомих дрогобичан минулого.

На вулиці Ковальскій відбуватиметься святковий ярмарок, де містяни та гості Дрогобича зможуть придбати сувенірну продукцію, а також скуштувати різноманітні національні страви.

Основним майданчиком, де відбуватимуться офіційні заходи, цьогоріч визначено площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Тут о 15:00 заплановано проведення урочистого віче за участю представників духовенства, іноземних делегацій та керівництва міста.

Після проведення віче о 16:00 заплановано концерт за участі місцевих солістів, художніх колективів та ансамблів.

У вечірній програмі заплановано концерт музичного гурту «Ван-Гог». Завершиться дійство вогняним шоу.

Також впродовж дня Туристично-інформаційний центр проводитиме екскурсію на Вежу Ратуші «Там, де починається небо».

На передодні Дня міста — 20 вересня у вежі Костелу святого Варфоломія заплановано виставку художніх картин із зображенням Пресвятої Богородиці, відкриття якої відбудеться о 15:00.

Також до Дня міста заплановано низку виставок у бібліотеках міста, спортивні та молодіжні заходи.

Для школярів 21 вересня уроки будуть скорочені та завершаться близько 12:00, однак у школах буде проведено тематичні години пов’язані з історією міста Дрогобича.

У суботу, 22 вересня, Туристично-інформаційний центр також планує провести презентацію «Вуличного музею» та проморолика про місто Дрогобич.

У неділю, 23 вересня, дрогобиччан та гостей міста запрошують на феєричне дійство «Маленька красуня Дрогобича – 2018».