Чому податкова перевірить вашу компанію?

До нового року податкова проведе 2865 перевірок, платники податків можуть підготуватися до них

Підстави для візиту податкової перераховані в «Порядку формування плану-графіка планових перевірок платників податків», а дату перевірки ви можете перевірити в Opendatabot.

Як ДФС визначає компанії для перевірки?

«Всі відібрані до планових перевірок підприємства мають критерії ризику, визначені наказом Міністерства фінансів України», — коментують в прес-службі ДФС.

Зокрема, в наказі сказано, що компанії відбираються за даними інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС та за пропозиціями структурних підрозділів ДФС. Окрім основного списку підозрілих компаній ДФС також перевіряє їх структурні підрозділи, дочірні підприємства та контрагентів.

Які критерії ризику зустрічаються найчастіше?

Усього в наказі перераховано більше 50-ти критеріїв ризику для компанії та ФОП. Проте деякі з них зустрічаються частіше.

Так ДФС повідомило, що в цьому році відібрані до планових перевірок бізнеси мали такі ризики:

2 901 — мали рівень сплати податку на прибуток нижчий за рівень сплати по відповідній галузі;

2 881 — мали рівень сплати ПДВ нижчий за рівень сплати по відповідній галузі;

1 050 — задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 117 179 млн. грн.;

385 — мали відносини з контрагентами, що знаходяться в розшуку, ліквідовані, збанкрутували, на загальну суму 591 млн. грн.;

372 — згідно із Системою автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту мають розбіжності на загальну суму 399 млн. грн.;

199 — здійснювали операції з придбання товарів (послуг) у сумнівних постачальників на загальну суму 207 млн. грн.;

34 — здійснили зовнішньоекономічні операції на загальну суму 7 911 млн. грн. через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Які основні порушення знаходить податкова?

«Основним порушенням, що допускали перевірені платники податків, було завищення податкового кредиту та валових витрат внаслідок їх формування за операціями із „сумнівними“ суб’єктами господарювання», — розповідає Наталія Непряхіна, речник ДФС:

«Завдяки таким схемам легалізуються товари невідомого походження, документально оформлюється придбання неіснуючих товарів чи реально не наданих послуг штучно переноситься реальна база оподаткування ПДВ від виробників товарів і послуг до інших суб’єктів господарювання, які перекривають суми власних податкових зобов’язань схемним податковим кредитом (такий різновид схем застосовується, зокрема, при реалізації газу природного власного видобутку, здачі в оренду приміщень торгівельно-розважальних центрів)».

Як дізнатися, коли компанії чекати на перевірку?