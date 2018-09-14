Завтра можливі ускладнення в русі транспорту на Стрийській

Мешканців міста просять за можливості оминати цю ділянку дороги, аби не створювати заторів. Також на місці працюватиме патрульна поліція.

За словами організаторів, на завтрашній концерт «Кузьма 50» продали понад 25 тисяч квитків. Відтак очікують, що перед початком концерту буде ускладнений рух транспорту на вул. Стрийській біля стадіону. З міркувань безпеки з 17.00 буде організовано окрему систему заїзду транспорту до стадіону. З 17.00 до 24.00 закриють для проїзду транспорту вулицю Карла Мікльоша, вона на цей час стане пішохідною.

Для приватних автомобілів на стадіон буде три заїзди: з вул. Стрийської, з кільцевої дороги та з автовокзалу.

Також буде збільшено кількість машин на автобусних міських маршрутах, які курсують в напрямку стадіону. З перевізниками проговорено, аби ці маршрути їздили до першої години ночі.

Також усіх просять залишати автомобілі на паркінгу правильно, аби не створювати незручностей для інших відвідувачів концерту.