Від сьогодні через ремонт для транспорту перекриють вул. Весняну
Рух транспорту вулицею відновлять 30 грудня
Від сьогодні, 14 вересня, для проведення ремонтних робіт буде перекрито для руху транспортy вул. Весняну. Про це повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.
«3 метою забезпечення проведення робiт з капiтального ремонтy вулицi Весняної від 14 вересня і до 20.00 30 грудня буде перекрито рух транспорту цією вулицею.
Об’їзд відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми органiзацiї дорожнього руху”, — інформує управління інженерного господарства ЛМР.