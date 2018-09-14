Від сьогодні через ремонт для транспорту перекриють вул. Весняну

Від сьогодні, 14 вересня, для проведення ремонтних робіт буде перекрито для руху транспортy вул. Весняну. Про це повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

«3 метою забезпечення проведення робiт з капiтального ремонтy вулицi Весняної від 14 вересня і до 20.00 30 грудня буде перекрито рух транспорту цією вулицею.

Об’їзд відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми органiзацiї дорожнього руху”, — інформує управління інженерного господарства ЛМР.