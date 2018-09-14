Україна і ЄС підписали меморандум про надання 1 млрд євро фіндопомоги

Меморандум про надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу підписали сьогодні, 14 вересня.

Документ затвердили своїми підписами віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, в.о.міністра фінансів Оксана Маркарова та глава Нацбанку України Яків Смолій, – передає 5 канал.

Домбровскіс одразу після підписання опублікував фото меморандуму у своєму Twitter.

“Я щасливий, що сьогодні ми можемо підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо нової програми макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро. Наша спільна мета – економічна стабільність та процвітання України і її людей”, – написав єврокомісар.

Нагадаємо, у травні Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Відзначимо, що в рамках старої програми макрофінансової допомоги Україна отримала два транші на 1,2 млрд євро замість спочатку запланованих 1,8 млрд євро. Третій транш був скасований через те, що Україна виконала 17 умов надання допомоги із обговорених 21.

Невиконаними залишилися чотири вимоги – зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки електронної декларації, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.