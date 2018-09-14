Учасники «Львівської десятки» допоможуть онкохворим діткам. Як долучитися

У неділю, 16 вересня, у Львові відбудеться Чемпіонат України з бігу по шосе на дистанцію 10 км -«Run the World. Львівська десятка»

Вже цієї неділі у Львові відбудеться забіг Run the World «Львівська десятка», в якому сотні професіоналів та аматорів зможуть перевірити свою силу волі та витривалість.

Але цього разу це буде не лише свято спорту. Кожен спортсмен своєю участю в забігу зможе підтримати маленьких пацієнтів Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, які саме зараз долають складний марафон у боротьбі з раком. Частину коштів, отриманих від внесків учасників та партнерів, передадуть на потреби підопічних центру, які лікуються від пухлин кісток. Про це розповіла директорка Благодійного фонду «Крила надії» Ліпська Наталія.

Онкохірурги центру багато років впроваджують найсучасніші методики лікування, які не лише дозволяють врятувати від раку, а й дбають про те, щоб після лікарні дитина могла повернутися до звичайного життя. Однією із таких методик є ендопротезування кінцівок. В процесі операції зруйновану раковою пухлиною кістку замінюють на аналогічну – зроблену з високоякісного та легкого сплаву. В окремих випадках, коли є велике ураження і хвороба зруйнувала надто велику частину кінцівки, може проводитися додатково заміна суглобів і навіть встановлення спеціальних металевих конструкцій, які ростимуть разом із дитиною. Операції з ендопротезування дають можливість уникнути ампутацій і зберігають для дітей можливість вільно рухатися і жити повноцінним життям.

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Як повідомив ортопед-травматолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, кандидат медичних наук Олександр Щуровський, зараз лікарня потребує електроманжети, що її використовують під час операції для знекровлення кінцівки, яку оперують.

«Манжету одягають, наприклад, на ногу пацієнтові, яку оперують. Задається спеціальна програма. І манжета дозовано пропускає кров у судини кінцівки через певний проміжок часу. Під час операції місце, над яким працюють хірурги, не заливає кров’ю. Отже, медик встигає за годину зробити значно більше, ніж у разі, коли такої манжети нема. У кожній лікарні за кордоном є така апаратура, адже вона допомагає лікарю швидше впоратися з операцією. А пацієнт при цьому не втрачає багато крові», – пояснює лікар.

За його словами, зараз він та його колеги використовують таку манжету, яку лікарня 15 років тому отримала як гуманітарну допомогу.

Нова електроманжета може коштувати до 20 тисяч євро.

Маршрут «Львівської десятки» можуть одночасно долати 800 учасників. Однак, за словами координатора проекту, Олекандра Бобрицького, бажання взяти участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики з бігу по шосе на 10 кілометрів вже виявило понад 1000 аматорів та професіоналів, серед яких – іноземці. Організаторів приємно здивувала така активність, тож вони вирішили змістити межі і дозволити бігти усім.

Участь у змаганнях з бігу по шосе можуть брати люди абсолютно різних вікових категорій. Організатори заявили групу учасників 70+, та чи будуть насправді серед бігунів люди «молоді душею і духом» – дізнаємось вже цієї неділі. Всі потенційні учасники мають пройти обов’язкову попередню реєстрацію та сплатити внесок у сумі 250 грн. Для пільгових категорій – знижка або безкоштована участь. Так, учасники бойових дій, АТО та інваліди I, II, III груп можуть взяти участь у забігу безкоштовно, а пенсіонери (жінки від 57 років, а чоловіки від 60 років) – маю сплатити 50% вартості.

«Львівська десятка» пробіжить вулицями міста не вперше – це вже п’ятий забіг. З кожним роком змагання стають все популярнішими, про що яскраво свідчить помітне збільшення охочих перевірити себе на дистанції у 10 кілометрів. Наприклад, торік у забігу взяло участь 217 учасників.

Змагання Run the World «Львівська десятка» є також яскравим прикладом інклюзії: минулого року 10-кілометрову дистанцію на рівні з усіма подолав чоловік з ДЦП – Іван Маслюк. За словами пана Олександра, цього року серед учасників забігу буде чимало людей з інвалідністю.

Усі учасники забігу отримають пам’ятні призи, а на переможців у своїх категоріях чекають ще й грошові винагороди.

Усі охочі можуть доєднатися і стати учасником чемпіонату https://www.facebook.com/events/188980091725482/ або підтримати дітей як волонтер чи благодійник http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty.