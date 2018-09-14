У ведмежому притулку “Домажир” стартував пленер різьбярів-скульпторів (фото)

Учора, 13 вересня, у ведмежому притулку “Домажир” стартував пленер різьбярів-скульпторів “Чотири лапи світу Розточчя”.

Відкриття першої творчої резиденції різьбярів відбулось за участі представників управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, художнього професійно-технічного училища ім. Й.П. Станька та Львівської Національної академії мистецтв.

“Ми високо цінуємо нашу співпрацю з Ведмежим притулком “Домажир”, який здійснює вагомий внесок у розвиток туристичної галузі Львівщини. Подібні ініціативине тільки залучають соціально відповідальних людей та привертають увагу до важливих актуальних питань, а й впливають на формування туристичної привабливості нашого регіону”, – зазначив заступник начальника управління туризму та курортів Тарас Лозинський.

Протягом тижня, з 13 по 19 вересня, молоді та досвідчені митці працюватимуть із деревом і створюватимуть скульптури тварин з народних казок та легенд. Виконані композиції залишаться в притулку для облаштування ландшафту території. Головна скульптура “Чотири лапи світу Розточчя” сягатиме чотирьох метрів висоти