У Стрию поліцейські врятували 48-річного чоловіка від самогубства

У Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Стрий неподалік залізничного вокзалу на колії лежить чоловік, який намагається вчинити самогубство. Невдовзі на станцію мав прибути потяг, що створювало реальну загрозу його життю.

На місце події негайно вирушила група реагування патрульної поліції Стрийського відділу поліції. Незважаючи на спротив, поліцейські забрали чоловіка з колії, поговорили з ним, переконали не вчиняти фатальної помилки та доправили в місцеву лікарню. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівській області.

За словами начальника сектору патрульної поліції Стрийського відділу поліції майора поліції Ігоря Русина, 48-річний місцевий мешканець твердив, що життя для нього втратило сенс, що він нікому не потрібен, не має ні житла, ні сім’ї і самогубство для нього – найкращий вихід із ситуації.

«Звичайно, можна було обмежитися формальністю, склавши протокол про адміністративне правопорушення. Однак людина була явно в неадекватному стані. Усвідомлюючи, що словами тут не зарадиш і згодом він знову може вдатися до спроби суїциду, правоохоронці доставили чоловіка в медичний заклад. Лікарі нададуть йому необхідну допомогу і, сподіваюся, виведуть з депресивного стану», – зазначив Ігор Русин.