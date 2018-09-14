У Львові взяли під варту грабіжника

За вчинене 31-річному львів’янину загрожує до шести років позбавлення волі

У Сихівський відділ поліції звернулася по допомогу 22-річна місцева мешканка, працівниця однієї із львівських АЗС. За її словами, 11 вересня близько 01.40 невідомий чоловік на території автозаправки схопив два набори інструментів марки «Бош», які лежали на стелажі, й утік. Сума заподіяних збитків склала близько 3000 гривень.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочину причетний раніше неодноразово судимий (зокрема й за пограбування) 31-річний львів’янин.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Згідно рішення суду зловмисника взято під варту терміном на 60 діб. Йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.