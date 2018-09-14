У Львові виділять кошти на компенсацію перевезень пільговиків
Сьогодні, 14 вересня, на засіданні виконавчого комітету ЛМР прийняли рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», де, серед іншого, передбачено кошти на компенсацію за пільгове перевезення в громадському транспорті – 15 млн грн. Ще 10 млн грн передбачено для районних адміністрацій для на підготовку до зими, – повідомляє прес-служба ЛМР.
«У проекті рішення є розподіл 207 млн грн. Пропонується 15 млн грн на компенсацію за пільговий проїзд в автобусах по місту, 10 млн грн пропонуємо виділити додатково на адміністрації на витрати на підготовку до зими. Також 18 млн грн пропонується перекинути із бюджету розвитку в загальний фонд для піскосуміші і необхідних робіт по ямковому ремонту», — розповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики.