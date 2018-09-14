У Львові ремонтуватимуть дороги із використанням нанотехнологій

Спочатку експериментально відремонтують по ділянці автошляху у кожному районі міста

У Львові в кожному районі міста буде проведено експериментальний ремонт визначеної ділянки дороги із застосуванням нанотехнологій – екополімерів італійського виробництва.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, сьогодні на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про здійснення поточного ремонту доріг у 2018 році з використанням новітніх технологій у рамках пілотного проекту».

Як зазначив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, зголосилась італійська фірма, яка дарує місту 10 тис л відповідного будівельного матеріалу.

«Нам дарують 10 тисяч літрів цієї нанотехнології, яку треба використати, щоб ми вже цієї осені подивились, як вона працює. Якщо все буде добре, будемо її більш широко застосовувати. Відгукнулась італійська фірма. Ми порахували в кожному районі, скільки метрів дороги можна зробити, щоб використати цю методологію ремонту», — сказав Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, рішення про використання сучасних світових технологій при будівництві доріг було прийнято виконавчим комітетом ще 17 серпня цього року.

Пізніше упродовж тижня у Львові перебували представники італійської фірми «NanoAlps», які презентували посадовцям міської ради, проектантам, комунальним підприємствам свою технологію у цій галузі. Технологія NanoAlps передбачає використання екополімерів, що дозволяє поліпшити і зміцнити ґрунти, збільшити термін експлуатації та морозостійкість дорожнього покриття, та скоротити витрати на матеріали і транспорт, що дозволить зменшити витрати на ремонт на 30%.