У Львові нагородили переможців Міжнародного конкурсу «Мій рідний край»

Вони разом зі своїми науковими керівниками впродовж року досліджували та науково обґрунтовували минуле й сучасне нашої держави. Від громади Львова переможців та їхніх наукових керівників, усіх присутніх привітав в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, а неодноразові переможці конкурсу, науковці отримали почесні відзнаки.

«Дуже приємно, що сьогодні ви є разом з нами. Той приклад, який ви несете, є прикладом для молодих людей, які вкладають своє серце, щоби побачити країну такою, якою вона є. І цей конкурс, який ми проводимо вже довший час, він насправді дає нам можливість зрозуміти те, що нам є над чим працювати. Кожна ваша цеглиночка в розбудову нашої країни — це велика цеглиночка для того, щоби ми могли міняти світ навколо на краще. Дякуємо вам за працю, яку ви робите», — зазначив Євген Бойко.

За плідну наукову працю, непересічні досягнення у навчанні та щиру жагу до саморозвитку, перемогу в номінації «Перлина конкурсу» ювілейною монетою імені Князя Лева від громади Львова відзначили таких переможців:

Свирид Софія — учениця Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка Івано- Франківської області (науковий керівник Півторак Віталій Романович, керівник гуртка мовно-літературної творчості обласного відділення МАН України);

Зінов’єва Таїсія — учениця Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» (науковий керівник Пєткова Ольга Василівна, вчитель української мови та літератури);

Іванчук Єлизавета — учениця Рівненської загальноосвітньої школи І-Ill ступенів № 8 (науковий керівник Слободенюк Ірина Миколаївна, вчитель історії);

Пасічник Дарина — учениця Технологічного багатопрофільного ліцею Хмельницької області (науковий керівник Михайлів Тарас Володимирович, вчитель історії);

Іванова Катерина — учениця Троїцької загальноосвітньої школи І-Ill ступенів Миколаївської області (науковий керівник Іванова Наталія Іванівна).

Подяку міського голови за палку і діяльну любов до рідного краю, розвиток творчого потенціалу прийдешнього покоління та з нагоди проведення Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край» отримали:

Тамара Кондратюк — вчитель української мови та літератури Клеванського професійного ліцею Рівненської області;

Тарас Михайлів — викладач історії Технологічного багатопрофільного ліцею Хмельницької області.

За невтомну й благородну працю, милосердя та людяність, підтримку і сприяння розвитку української молоді, зміцнення української громади в діаспорі та Україні ювілейною монетою імені Короля Данила нагороджена голова Союзу українок Америки Мар’яна Заєць.

Як розповіли у Всеукраїнській громадській організації «Союз українок», на свято до Львова запросили 130 осіб: дипломантів та їхніх наукових керівників, почесних гостей, меценатів, представників громадських організацій, батьків.

«Свої наукові дослідження та наукові роботи цього року надіслали понад 220 учасників зі своїми роздумами, висновками, пропозиціями, глибоким аналізом історії України. Особливо цих тем, які стосуються Геноциду українців, голодоморів, колективізації, репресій, гострих моментів у Другій світовій війні, національно-визвольних змагань, актуальні теми сьогодення. Революція Гідності, воєнна агресія споконвічного ворога Росії пробудила нашу молодь і воскресила дух нації», — зазначили у ВГО «Союз українок».

Конкурс «Мій рідний край» успішно проводять уже 21 рік. Цьогоріч налічується 204 учасники з 21 області України. Призові місця отримали 123 учасники: «Перлина конкурсу» — 24, І місце — 28, ІІ місце — 42, ІІІ місце — 29 осіб.