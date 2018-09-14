У Львові надали квартири 16 бійцям АТО
Сьогодні, 14 вересня, на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про надання квартир черговикам міської ради». Зокрема, квартири закріплено за 16 учасниками АТО.
Також дві квартири надано сім’ям, яких відселили. Мова йде про квартири в будинку на вул. Б. Хмельницького.
Ще дві квартири надано мешканцям, яких відселили, з метою відновлення комплексу Собору Покрови Пресвятої Богородиці (у минулому костел св. Миколая) на вул. М. Грушевського, 2.
Як повідомили у Львівському центрі надання допомоги учасникам бойових дій, за результатами обговорення робочою групою були погоджені такі категорії осіб, яким пропонується виділити житло у будинку на вул. Б. Хмельницького:
— Члени сімей військовослужбовців — учасників антитерористичної операції, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, і які мають статус члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби;
— Учасники антитерористичної операції, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час участі в антитерористичній операції та є особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та отримали безтермінове посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, у порядку передбаченому ч.2.п.10. постановою Кабінету Міністрів від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни»;
— Учасники антитерористичної операції, які разом проживають та виховують п’ятьох і більше дітей (рідні/усиновлені). До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
— Учасники антитерористичної операції, які дістали тяжкі поранення, контузію або каліцтво під час захисту Батьківщини та є особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (термінове посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).