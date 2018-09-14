У Городоцькому відділенні поліції – новий керівник

ГПро це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівскій області.

«Андрій Васильович був начальником Управління патрульної поліції у містах Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне, що на сході України, де він, як керівник, чудово виконав покладені на нього завдання – фактично з нуля організував роботу і вивів патрульну службу на достойний рівень. Вважаю, що для цього потрібно мати вміння, хист і бажання. І я сподіваюся, що він так само віднесеться до служби тут у підрозділі. Бажаю вам успіхів», – сказав під час представлення Валерій Середа.

Довідка. Старший лейтенант поліції Андрій Богуш, 1987 року народження, уродженець Львівщини, освіта вища. Попередня посада – заступник начальника Управління – начальник відділу чергової служби Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції. В органах внутрішніх справ з 2015 року.

Попередній керівник Городоцького відділення поліції підполковник поліції Віталій Фецинець звільнився з органів поліції у зв’язку з виходом на пенсію.