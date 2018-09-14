«Створення сміттєпереробного заводу у Львові – на етапі екологічної експертизи», – Вадим Ноздря

Створення муніципального сміттєпереробного заводу у Львові перебуває на етапі проходження екологічної експертизи. Під нього вже виділили територію на вулиці Пластовій, біля очисних споруд. Також тривають тендерні процедури, які визначать найкращого кандидата для створення заводу такого масштабу. Про це під час Міжнародного екофоруму у Львові розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

«Результати експертизи та дозвіл на будівництво будуть до кінця 2018 року. На зведення заводу потрібно 24 місяці. Якщо ми розпочинаємо у кінці цього року, то можна буде почати зворотній відлік часу. Обов’язковою умовою є те, що впродовж року підрядник має керувати комплексом, передавати досвід та вчити персонал. Без порад наших іноземних колег цей проект був би неможливим. Щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, то цілковитий процес займе близько чотирьох років. На перший етап ЄС вже виділив кошти», – сказав він.

Влада Львова планує, що муніципальний сміттєпереробний завод виготовлятиме паливо з відходів і використовуватиме його на цементних заводах. Таку практику у Львові мають намір запровадити вперше в Україні.