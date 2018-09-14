Поліція шукає свідків наїзду на пішохода на Самбірщині

Автопригода сталась 13 вересня близько четвертої години ночі на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» між селами Луки та Хлопчиці.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця події. Пішохід з діагнозом «перелом лівої гомілки» був госпіталізований у Рудківську районну лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події та просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців ДТП або тих, хто може допомогти встановити особу водія-втікача та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд.