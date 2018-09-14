Охоронець Самбірської гімназії помер від травм, отриманих у ДТП

Нагадаємо, в Самбірський відділ поліції 13 вересня надійшло повідомлення про те, що о 07.30 у приміщенні Самбірської гімназії було виявлено без ознак життя тіло 48-річного місцевого мешканця, який був охоронцем у цій гімназії.

Як інформує Відділ комунікації поліції Львівської області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості про подію внесли в ЄРДР за ч.1 ст.115 ( умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення судово-медичної експерти встановили, що причиною смерті чоловіка стала «масивна гостра крововтрата, множинні переломи ребер з пошкодженням легені, травма грудної клітки в комбінації з травмою живота та тазу». Окрім цього, на тілі виявили садна та рани, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

Кваліфікацію розпочатого кримінального провадження було змінено на ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Того дня у Самбірський відділ поліції і в місцеві медичні заклади не надходило повідомлень про ДТП або про потерпілих унаслідок аварії. Проте завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам правоохоронці з’ясували, що ДТП сталася 12 вересня близько 23.50 на автодорозі «Ужгород-Самбір-Львів». Водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 43-річний мешканець Самбора, наїхав на велосипедиста – це й був охоронець гімназії, тіло якого виявили зранку.

Наразі триває досудове розслідування, призначені експертизи, автомобіль вилучено.