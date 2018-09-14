ООС: без втрат, один воїн поранений

Минулої доби бойовики 37 разів порушили режим тиші – 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС – втрат серед сил ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 14 вересня.

“Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах н.п. Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Березове, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине”, – підкреслили у штабі.

Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Із мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції Об’єднаних сил біля н.п. Чермалик, Гнутове та Водяне, з міномету 120-го калібру – біля Чермалика та Кримського.

“Протягом минулої доби в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Чермалик та Гнутове наші опорні пункти були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти. А поблизу Новотошківського та Гранітного ворог застосував протитанкові керовані ракети”, – йдеться у звіті.

“Вчора російські окупаційні війська обстріляли з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, населений пункт Водяне, що на Маріупольському напрямку.

З напрямку окупованої Ужівки у бік житлового сектору на східній околиці Водяного було випущено 5 мін калібру 120 мм. Пошкоджених будинків та постраждалих серед цивільного населення немає”, – наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, минулої доби знищено 1 та поранено 4 бойовиків.

“Від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції ОС. 1 обстріл зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта – на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Широкине.

В усіх випадках ворог відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, – йдеться у звіті.