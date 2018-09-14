На хабарі затримали майора поліції Львівщини (фото, відео)

Співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили на хабарництві старшого слідчого ГУ НП регіону

Як інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області, майор поліції вимагав від місцевого мешканця 500 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за скоєну ДТП.

Оперативники та слідчі спецслужби затримали хабарника під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Операцію із затримання зловмисника проводили під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.



У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.