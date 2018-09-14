На вул. Північну далі вивозитимуть сміття

Виконком ЛМР продовжив термін користування перевантажувальної станції для «АВЕ Львів» ще на 10 днів

Сьогодні, 14 вересня, під час засідання виконком Львівської міської ради розглянув звернення ТОВ «АВЕ Львів» та ухвалив рішення про продовження терміну користування підприємством перевантажувальної станції на вул. Північній до 11:00 25 вересня.

Як доповів членам виконавчого комітету керівник ТОВ «АВЕ Львів» Олег Гайовишин, потреба у продовженні терміну користування виникла, бо не вдалося домовитися із громадою населеного пункту, де мала би почати функціонування нова перевантажувальна станція підприємтсва.

Громада не дозволила проводити перевантаження відходів на цій території, попри те, що ТОВ «АВЕ Львів» вже провело повне її облаштування. Тож перемовини тривають.

Як наголосив заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків, місто готове йти назустріч, однак критично важливим для громади Львова є дотримання перевізником взятих на себе зобов’язань та недопущення складування і накопичення відходів на вул. Північній.

Відтак виконавчий комітет підтримав рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05.09.2018 № 966», яким вирішив дозволити ТОВ «АВЕ Львів» ще протягом десяти календарних днів: до 11.00 год 25 вересня, здійснювати перевантаження твердих побутових відходів на вул. Північній, 1. Водночас передбачено, що департамент з питань поводження з відходами та Залізнична районна адміністрація мають здійснювати щоденний контроль за виконанням ТОВ «АВЕ Львів» вимог рішення виконкому ЛМР та у випадку виявлення порушень невідкладно інформувати виконавчий комітет.

Нагадаємо, на початку серпня виконком ЛМР заборонив використання перевантажувальної станції на вул. Північній з 1 вересня.