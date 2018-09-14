На Громадський бюджет Львова вже подано 63 проекти

Для подачі заявок залишаються ще два дні

На Громадський бюджет Львова вже понад 63 проекти на загальну суму понад 50 млн грн. Прийом документів триває до 15 вересня включно, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Найбільшу активність очікуємо на останній день. У суботу, 15 вересня, це також можна зробити. Однак, просимо усіх охочих не зволікати», — розповів Орест Файфурка, начальник відділу громадського партнерства ЛМР.

Нагадаємо, сума Громадського бюджету міста становить 1% від бюджету розвитку міста. Відтак, сума, яка може бути виділена для реалізації проектів Громадського бюджету не може бути меншою 23,5 млн грн.

Завдяки Громадському бюджету прості львів’яни можуть втілювати свої проекти з розвитку міста за міський бюджет. Торік переможцями Громадського бюджету визнано 38 проектів: 4 великі та 34 малі проекти.

Нагадаємо, торік на Громадський бюджет подавалися такі проекти: мультифункційні спортивні майданчики, обладнання відеоспостереження для львівських шкіл, відкриті вуличні майданчики, простори для дошкільнят, громадські простори, скулхаб 93, найкраща операційна для найменших пацієнтів дитячої лікарні (автор проекту Наталка Ліпська), йога простір в Парку культури, благоустрій скверу на вулиці Рибниця, в центральній частині міста, студентський парк на вулиці Пекарській, територія спортвідпочинку, модернізація роздягалок, дитячий простір, створення скверу «Віри Надії Любові», бібліотека-трансформер у школі № 99, сучасне футбольне поле із штучним покриттям.

Проекти можна подавати двома способами — відвідавши один з Центрів надання адміністративних послуг м. Львова та онлайн, безпосередньо на сайті Громадського бюджету з допомогою електронної системи ідентифікації BankID.

Багато корисної інформації з підготовки та подачі проектів можна знайти у розділі «Допомога» на сайті Громадського бюджету (https://lviv.pb.org.ua/).