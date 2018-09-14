Львівські митники вилучили обладнання для майнінгу криптовалюти (фото)

Як інформує ДФС у Львівській області, товари виявили 13 вересня близько 18-ї години. 45-річний громадянин Німеччини прямував як водій із Німеччини в Україну автомобілем марки «Daimlerchrysler». Він в’їхав у зону митного контролю митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС смугою спрощеного контролю «зелений коридор». Під час проведення візуального огляду транспортного засобу виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають митному оформленню та оподаткуванню під час переміщення через митний кордон України. Автомобіль вивели зі смуги спрощеного митного контролю на майданчик поглибленого огляду транспортних засобів і товарів.

Під час проведення митного огляду в транспортному засобі без ознак приховування виявлено товари в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон України, визначену умовами ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України, відповідно до вимог статтею 374 Митного кодексу України. Зокрема, було виявлено: комп’ютерне обладнання, що використовується у майнінгових фермах (комплексах) для створення криптовалюти: машини для оброблення цифрової інформації «ANTMINER L3+» – 9 штук, «ANTMINER D3» – 6 штук, «ANTMINER V9» – 4 штуки, «ANTMINER T9+» – 9 штуки. Загалом – 28 товарів загальною вагою 145 кг.

Громадянин визнав виявлений товар своєю власністю. Отже, він порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. Оскільки документів на переміщуваний товар водій не надав, його вартість буде встановлено додатково. За попередніми даними, таке комп’ютерне обладнання може коштувати близько 400 тисяч гривень.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України обумовлене обладнання тимчасово вилучено. Матеріали справи передадуть до суду, де і ухвалюватимуть рішення стосовно притягнення особи до відповідальності.