Львів’янин Павло Коростильов – чемпіон світу зі швидкісної стрільби з пістолета

Перемогу спортсмен здобув в останній день змагань

В останній день чемпіонату та юніорської першості світу зі стрілецьких видів спорту у корейському Чханвоні стрілець зі Львова Павло Коростильов виборов титул чемпіона світу у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів, – передає Укрінформ.

“Золото” українець виборов, набравши 581 очко з 600 можливих. На другій сходинці – Гурпріт Сінгх з Індії (його результат – 579 очко), на третій – Кім із Республіки Корея (з тими таки 579 очками).

Крім того, троє українців – Павло Коростильов, Володимир Пастернак і Олександр Петрів – у цій же дисципліні вибороли командну “бронзу”.

Таким чином, у загальнокомандному заліку збірна України посіла дев’яте місце. У нашій скарбничці – три золоті, чотири срібні та п’ять бронзових нагород. При цьому першість виборола збірна Китаю (19 золотих, 14 срібних та вісім бронзових медалей), а друге місце – за командою Республіки Корея (11, 14, 11 медалей відповідно).

Завершиться чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби 14-го вересня фіналом у чоловічому скіті (Skeet – різновид стендової стрільби).

Нагадаємо, Павло також став бронзовим призером в особистому заліку у вправі РП-5.