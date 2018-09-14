Львів’ян закликають допомогти безпритульним собакам

Під час акції кожен містянин може придбати корм для хвостатих

У суботу, 15 вересня, на святі вулиці Лесі Українки Lesi Street Festivalоблаштують спеціальну зону для чотирилапих. Усі охочі зможуть тут придбати сухий корм, який ініціатори акції «Нагодуй безпритульного собаку» передадуть львівським зооволонтерам.

Для відвідувачів із домашніми улюбленцями на території фестивалю працюватиме перший в Україні мандрівний ресторан для собак. На чотирилапих чекають безкоштовні ласощі, питна вода і місця для відпочинку у затінку.

Відвідати ресторан для собак та долучитися до благодійної акції з допомоги безпритульним тваринам можна з 14.00 до 20.00 год.