ЛНУ закликав припинити цькування Григорія Купріяновича

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року Окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства розпочала розслідування щодо висловлювань голови Українського Товариства в Любліні, директора Підляського Наукового Інституту, співголови Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин у Республіці Польща, відомого науковця та громадського діяча Григорія Купріяновича під час пам’ятних заходів 8 липня у с. Сагринь на вшанування українців, убитих польським збройним підпіллям 1944 року.

У зверненні до Генерального Консула університетська спільнота також закликала політичні та громадські інституції Польщі припинити маніпулювання суспільною думкою у делікатних питаннях адекватного тлумачення історично віддалених подій, що потребують ґрунтовного вивчення та аналізу.

Текст звернення публікуємо повністю:

Відкрите звернення Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка до Генерального Консула Республіки Польща у Львові Рафала Вольського

Вельмишановний пане Генеральний Консуле!

Наприкінці минулого століття після падіння радянського тоталітарного режиму науковці незалежних Польщі й України постали перед гострою необхідністю переосмислення складних питань спільної історії. Упродовж наступних майже трьох десятиліть завдяки послідовній інтелектуальній співпраці істориків Львівського університету та представників польських академічних середовищ було проведено цілу низку науково-практичних форумів, опубліковано томи матеріалів спільних пошукових досліджень зреалізовано десятки дослідницьких проектів, серед яких можна виокремити «Україна ­– Польща: важкі питання» та «Львів: Місто ­– Суспільство – Культура­». Визначальною метою такого інтелектуального партнерства було і залишається формування сучасного історико-наукового дискурсу на основі всебічного вивчення архівних джерел та їх подальшої об‘єктивної інтерпретації без ідеологічних надуживань і політичної пропаганди.

З огляду на це, Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка висловлює глибоку стурбованість з приводу недавніх рішень окремих польських політиків і громадських активістів, спрямованих на руйнування взаємозв’язків та перекреслення напрацьованих кроків у збереженні історичної пам’яті та творенні спільного європейського майбутнього. Ми засуджуємо необгрунтовані заяви та публічні дії Люблінського воєводи щодо політичного і кримінального переслідування громадянина Республіки Польщі Григорія Купріяновича – голови Українського Товариства в Любліні, директора Підляського Наукового Інституту, співголову Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин у Республіці Польща, відомого науковця та громадського діяча, дослідника новітньої історії українців у Польщі та українсько-польських взаємин у ХХ ст., автора сотень тематичних фахових публікацій.

Вважаємо, що виступ Г. Купріяновича не містить жодних образливих для польського народу тверджень. Дослідження історії трагічних подій у Сагрині навесні 1944 р. – знищення польськими боївками мирного населення на території, де на той час не було організованого українського повстанського руху, упродовж останніх років здійснювали не лише українські, але й польські історики. На наш погляд, жодного твердження, яке б порушувало етику наукового дослідження чи публічного оприлюднення наукової інформації щодо долі громадян Польської Республіки у роки жорстокої війни та міжнаціональних конфліктів, у публікаціях та виступі Купріяновича 8 липня 2018 р. немає.

Академічна спільнота Франкового університету звертається у Вашій особі до офіційних політичних та громадських інституцій Республіки Польща із закликом припинити переслідування Григорія Купріяновича та маніпулювання суспільною думкою у делікатних питаннях адекватного тлумачення історично віддалених подій, що потребують ґрунтовного вивчення та аналізу.

Закликаємо Вас докласти зусиль, аби продовжити ефективну співпрацю українських і польських істориків у процесі наукового осмислення та публічного висвітлення складних і неоднозначних питань міжнаціональних стосунків України та Польщі від найдавніших часів і до сьогодні.