До Львова приїдуть ТОП-10 претендентів на український Нобель для вчителів (прізвища)

Global Teacher Prize започаткував арабський мільярдер Санні Варкі 2014 року. Нагороду вручають щороку за видатний внесок у професію вчителя, вона становить $1 млн. Брати участь у змаганні за приз можуть і українці. Крім того, громадська спілка «Освіторія» запустила українську премію Global Teacher Prize Ukraine. Переможець отримує 250 тис. грн, рік безкоштовного підвищення кваліфікації, поїздку на Global Education and Skills Forum 2019 у Дубай, де оголосять ім’я найкращого вчителя в світі.

До оголошення ТОП-10 оцінка аплікантів відбувається виключно через заповнені анкети.

Мета наступного етапу – з 10 кращих обрати переможця. Для того, аби ближче познайомитися з учасниками і побачити їх «в дії», Освіторія організовує виїзний командний асесмент-центр. Фіналісти з усієї країни збираються у Львові та протягом трьох днів (15-17 вересня) працюють у команді. Оцінює та обирає переможця експертне журі, до складу якого входять:

Зоя Литвин – голова громадської спілки «Освіторія», організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine.

Наталя Мосейчук – кураторка проекту Global Teacher Prize Ukraine від медіапартнера 1+1.

Павло Хобзей – заступник Міністра освіти і науки України.

Олександр Елькін – натхненник та організатор руху EdCamp в Україні.

Паул Пшенічка – переможець премії Global Teacher Prize 2017

Світлана Ройз – дитячий та сімейний психолог, авторка книг та семінарів із дитячої психології

Валентин Фречка – випускник школи, автор проекту ROLF’S – технології створення паперу з опалого листя

Аня Бобровська – учениця 10-го класу, учасниця популярного тін-гурту Open Kids

Marjori Brown – ТОП-10 учителька світу за версією премії Global Teacher Prize 2018, Південно-Африканська Республіка

Протягом 3-денного асесмент-центру на вчителів чекають:

індивідуальні знайомства та самопрезентації;

цікаві майстерні на актуальні освітні теми;

кейси та квести;

розробка спільних проектів;

обмін досвідом і нетворкінг;

бізнес-сніданки з відомими та успішними українцями;

натхнення та драйв;

багато приємних і неочікуваних сюрпризів

Цьогоріч до ТОП-10 увійшли:

Людмила Боднарюк, учителька мистецтва, м. Виноградів

2. Олеся Браташ, учителька української мови та літератури, смт. Добротвір Львівської області

3. Юрій Гайдученко, учитель української мови та літератури, м. Київ

4. Наталія Голоднюк, учителька англійської мови, м. Сміла

5. Олександр Жук, учитель інформатики, м. Запоріжжя

6. Олександр Лисич, с. Чорнотинці Чернігівської області

7. Богдан Портяний, учитель географії та правознавства, м. Горішні Плавні

8. Наталія Рудніціька, учителька зарубіжної літератури, м. Кам’янець-Подільський

9. Світлана Стельмах, учителька історії, м. Херсон Олександр Черкас, учитель української мови та літератури, м. Київ

Докладніше про кожного з номінантів можна дізнатися на FB-сторінці премії: facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine

16 вересня всі охочі зможуть відвідати низку відкритих подій:

11.30 – 12.30 – прес-конференція та кляузні запитаннячка до ТОП-10 та членів журі від львівських ЗМІ (Львівська копальня кави)

16.30 – 18.00 – майстерки від ТОП-10 «Прокачаймо той Львів» для вчителів Школи вільних і небайдужих, членів журі та вчителів зовні.

18.30 – 19.30 – учительське танго на площі Ринок.