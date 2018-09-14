Антон Нікулін став заступником голови відділення НОК України на Львівщині

За його кандидатуру проголосували всі члени Олімпійської ради під час загальних зборів

Начальника управління молоді та спорту ЛМР Антона Нікуліна обрали заступником голови відділення НОК України у Львівській області. За Антона Нікуліна проголосували усі члени Олімпійської ради під час загальних зборів, які відбулися сьогодні, 14 вересня.

Також під час загальних зборів Олімпійської ради Львівщини переобрали діючого голову відділення Юрія Турянського на наступний 4-річний термін.

До керівного складу відділення, крім Антона Нікуліна, ввійшли Ігор Держко, завідувач кафедри філософії Львівського національного медичного університету, Євген Приступа, ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Степан Родак, директор Львівського училища фізичної культури, Роман Хім’як, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Оксана Вацеба, голова Львівського відділення Олімпійської Академії України, а також Юрій Майборода, директор ДП «Арена Львів», який залишився першим заступником голови Юрія Турянського.