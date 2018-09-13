Восьмирічний хлопчик зі Львова став «Героєм-рятувальником року-2018»

Учень став лауреатом однієї з найбільш душевних премій України

Сьогодні, 13 вересня, напередодні Дня рятівника Президент Петро Порошенко нагородив одинадцятьох лауреатів всеукраїнської премії «Герой-рятувальник року – 2018». Серед відзначених є також восьмирічний учень Львівської ЗОШ № 45 Володимир Соловйов.

Перебуваючи на відпочинку у смт. Ярмолинці Хмельницької області, 27 травня, школяр врятував товариша, який впав у воду на місцевому ставку.

“Ми разом рибалили і коли мій друг Вадим послизнувся біля озера, я дуже злякався, що можу втратити свого найкращого товариша. Тому я побіг його рятувати, хоч не знав яка там глибина”, – розповів юний герой Володимир Соловйов.

Нагадаємо, вчора маленькому герою також вручили відзнаку та подарунки у Львівській міській раді.