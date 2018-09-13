Веслувальниця Анастасія Горлова – найкраща спортсменка Львівщини у серпні

Львівська веслувальниця Анастасія Горлова виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбувся у португальському містечку Монтемор-у-Велюз 23-26 серпня. Відтак її визнано найкращою спортсменкою Львівщини за результатами місяця, що минув.

У байдарці – двійці Анастасія Горлова разом з полтавчанкою Марією Кічасовою-Скорик здобули ІІІ місце на дистанції 200 м.

Варто зазначити, що Анастасія Горлова є першою львівською веслувальницею, якій вдалося здобути нагороду в жіночій байдарці на чемпіонаті світу.

Урочиста церемонія нагородження Анастасії Горлової – найкращої спортсменки Львівщини за підсумками серпня – відбудеться 14 вересня у конференц-залі відпочинкового комплексу «Park Art of Rest» (м. Львів, вул. Д. Вітовського, 43-а). Початок заходу об 11:00.