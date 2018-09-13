Велозабави, квести та День без авто: Львів долучиться до Європейського тижня мобільності

Цього року його проведення є чи найбільш актуальним за ці роки. У липні місто ухвалило План дій із розвитку транспорту у Львові до 2020 року, в якому задекларовано принципи сталої мобільності та наміри щодо реалізації заходів із розвитку сталих способів пересування. Цьогоріч також Львів розпочинає процес розробки Плану сталої міської мобільності – стратегічного документа, який визначатиме транспортну політику міста щонайменше на 10 років.

Стартує Європейський тиждень мобільності (ЄТМ) 15 вересня в Урбан бібліотеці (вул. Устияновича, 4) у форматі Urban Café, де представники міської влади та іноземні гості зі Швейцарії та Німеччини розкажуть і покажуть, як планують зменшувати транспортне навантаження Львова, ділитимуться ідеями та чекатимуть дискусії від містян. На відкриття ЄТМ запрошують не тільки урбаністів, а й усіх зацікавлених львів’ян.

А допоки, дорослі дискутуватимуть, для дітей організували велозабави, які відбуватимуться 15-16 вересня в парку Івана Франка. У суботу в парку з двоколісним транспортом чекають усіх львів’ян від 14 до 21 року. Організатори обіцяють цікавий велоквест містом, із завдань: орієнтування, знання історії та краєзнавство. А найменших від 3 років зі своїми велосипедиками чекатимуть у неділю, також у парку Франка. Для малечі придумали 6 різних конкурсів, де найкращих обиратимуть поліцейські з велопатруля.

У рамках ЄТМ також заплановано зустрічі й дискусії в Урбан бібліотеці, де обговорюватимуть транспортну еволюцію Європейських міст, аналізуватимуть попередні стратегії Львова та транспортні проблеми Тренери також планують провести зустрічі з водіями маршруток. Керманичів навчатимуть етики поведінки з пасажирами.

З понеділка, 17 вересня, поліція і активісти навчатимуть правил поведінки їзди на велосипедах дітлахів у школах і різноманітних компаніях. Це своєрідна підготовка до 20 вересня, коли всіх львів’ян попросять пересісти із приватних авто і поїхати на роботу велосипедом. Саме цього дня відбуватиметься осіння акція Велосипедом на роботу. Львів’ян запрошують приїхати на велосипеді на сніданок на пл. Ринок до фонтану Нептуна з 8 до 9 ранку. На учасників чекає багато приємних сюрпризів, серед яких – запашна кава та конкурси від Next bike. До речі, пересісти на двоколісний транспорт цього дня спробують депутати та чиновники міської ради.

Закінчиться тиждень європейської мобільності 21-22 вересня на площі Митній. Там для львів’ян організують різноманітні активності. Зокрема, фестиваль вуличної їжі, виставку альтернативного транспорту, різноманітні тренінги, перегляд фільмів про мобільність тощо.

Кульмінацією ЄТМ є «День без автомобіля», під час якого міста-учасники виділяють одну або декілька зон виключно для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. 2017 року 1352 міста відзначили День без авто. Його запланували на 22 вересня.

Докладніше про заходи – на сторінці у Фейсбук: facebook.com/EMWLviv і на сайті: mobility.lvivcity.gov.ua

Європейський тиждень мобільності у Львові організовують у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», яке виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», та КУ Інститут міста.