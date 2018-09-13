Унаслідок ДТП на Львівщині до реанімації потрапили 5 осіб (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня близько 22.40 на автодорозі «Львів – Радехів – Луцьк» неподалік села Дернова у Кам’янка-Бузькому районі.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 23-річний мешканець району, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, після чого автомобіль з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій «Фольксвагена», якого шпиталізували, та четверо його пасажирок-односельчанок, мешканок району. Троє – віком 20 років та одна вісімнадцятирічна. Усіх їх також госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.