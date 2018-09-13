У неділю львівський транспорт курсуватиме зі змінами

Рух змінюють через Чемпіонат України з легкої атлетики

У неділю, 16 вересня, у Львові громадський транспорт їздитиме за зміненим маршрутом. У місті відбудеться Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу по шосе на 10 км «Run the World. Львівська десятка». Організатори запланували маршрут – просп. Свободи — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — пл. Різні — просп. Свободи.

З 09.30 до 11.30 просп. Свободи та пл. Різні будуть перекриті для руху всіх видів транспорту, а ділянка від пл. Осмомисла до просп. Чорновола — для руху приватного транспорту. Також перекриють частини просп. Чорновола та вул. Липинського, де організують реверсний рух транспорту.

На час перекриття руху тролейбус № 13 не курсуватиме та зміняться 12 автобусних маршрутів:

№ 1А курсуватиме з Галицького перехрестя до центру по вул. Підвальній.

№ 3А курсуватиме за скороченим маршрутом від ТРЦ King Cross Leopolis до пл. Галицької.

№ 5А курсуватиме за скороченим маршрутом з Винників до пл. Галицької.

№ 6А курсуватиме за скороченим маршрутом з Рясного до церкви святої Анни на вул. Городоцькій.

№ 9 об’їжджатиме перекритий просп. Свободи в напрямку до Мурованого по вул. Коперника, пл. Галицькій, вул. Підвальній, у напрямку з Мурованого — по вул. Лепкого.

№ 15 в напрямку з Приміського вокзалу курсуватиме по вул. Коперника замість вул. Дорошенка.

№ 24 в напрямку з Приміського вокзалу курсуватиме по вул. Коперника замість вул. Дорошенка.

№ 45 в напрямку з вул. Пулюя до центру курсуватиме по вул. Коперника замість вул. Дорошенка.

№ 46 в напрямку з вул. Миколайчука курсуватиме по вул. Підвальній.

№ 47А курсуватиме за скороченим маршрутом з просп. Червоної Калини до пл. Галицької.

№ 48 об’їжджатиме перекритий просп. Свободи в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Коперника, пл. Галицькій, вул. Підвальній, у напрямку з Галицького перехрестя — по вул. Лепкого.

№ 53 в напрямку з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Підвальній.

Організатори просять вибачення за тимчасові незручності.